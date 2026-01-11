Haberler

Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Kolombiya'da aralarında ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın kalkıştan hemen sonra ters döndüğü ve yere çakıldığı anlar yer aldı. Jimenez'in ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yaratırken, 20 gün önce katıldığı bir programda uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı.

  • Kolombiya'nın Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan bir uçak kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.
  • Uçak kazasında, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.
  • Kaza anının görüntülerinde, uçağın kalkıştan hemen sonra ters döndüğü ve yere çakıldığı anlar yer aldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Paipa kentinden Medellin'e gitmek üzere havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldı.

ÜNLÜ ŞARKICI JİMENEZ DAHİL 6 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, aralarında pop müziğin tanınan isimlerinden Yeison Jimenez'in de bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. Konser vermek üzere Medellin'e giden 35 yaşındaki sanatçının ölümü, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

KAZAYI 3 KEZ RÜYASINDA GÖRDÜĞÜNÜ ANLATMIŞ

Jimenez'in, kazadan yaklaşık 20 gün önce katıldığı bir televizyon programında, uçak kazalarıyla ilgili birkaç kez rüya gördüğünü söylediği ortaya çıktı. Programda bu rüyalardan söz eden sanatçı, tedirgin olduğunu belirterek, "Uçakta kaza yapacağımızı ve pilota gidip uçağı geri çevirmesini söylemem gerektiğini 3 kez rüyamda gördüm. Uçak pilotu ise bana 'Patron, iyi ki bunu bana söyledin çünkü bir şeyler ters gitmişti.' dedi. Rüyalarımdan birinde, öldüğümüzü ve haberlerde yer aldığımızı gördüm." ifadelerini kullanmış.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, uçağın kalkıştan hemen sonra ters döndüğü ve yere çakıldığı anlar yer aldı. Uçak, yere düşmesinin ardından ise adeta alev topuna döndü.

SON YILLARIN EN POPÜLER İSİMLERİNDENDİ

Caldas yönetim bölgesine bağlı Manzanares'te 1991 yılında doğan Yeison Jimenez, "Aventurero", "Vete" ve "Mi venganza" gibi hit şarkılarıyla son yılların en popüler ve en çok dinlenen Kolombiyalı sanatçıları arasında gösteriliyordu.

