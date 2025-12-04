Ünlü oyuncu Matthew Perry'ye yasaklı madde veren doktora 2.5 yıl hapis

Friends dizisinin ünlü ismi Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.Oyuncuya yasadışı ketamin sağlayan doktor Salvador Plasencia, federal mahkemede suçunu kabul etmesinin ardından 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Plasencia'nın, Perry'nin bağımlılık geçmişine rağmen yüksek dozlar vermeye devam ettiği ve bunu "ticari fırsata çevirdiği" ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİŞTİ

Plasencia, Temmuz 2025'te yasadışı şekilde ketamin tedarik etmek ve dağıtmak suçlamalarına ilişkin dört ayrı suçlamayı kabul etmişti. Savcılık, doktorun Perry'nin bağımlılık geçmişini bilmesine rağmen yüksek miktarda ketamin sağlayarak "ticari kazanç için ölümcül bir risk yarattığını" vurguladı.

TEPKİ ÇEKEN DETAYLAR

Mahkeme kayıtlarına göre Plasencia, ketamini başka bir doktordan temin ederek Perry'ye satıyor; bazı enjeksiyonları bizzat uyguluyor, bazılarını ise aktörün asistanına yapmayı öğretiyordu. Doktorun yazışmalarında Perry için "Bu moron ne kadar öder acaba" ifadelerini kullanması ise davada tepki çeken detaylardan biri oldu.

Savcılar en az 3 yıl hapis istemiş olsa da mahkeme 30 aylık cezada karar kıldı ve Plasencia duruşma sonrası doğrudan cezaevine gönderildi.

Perry'nin ailesi, süreç boyunca sert açıklamalarda bulunurken, oyuncunun ölümünde adı geçen diğer sanıkların —bir doktor, Perry'nin asistanı ve bir uyuşturucu dağıtıcısı— da yakında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma sürerken, ünlü oyuncunun ölümüne yol açan öldürücü ketamin dozunun gerçek kaynağı da araştırılıyor.