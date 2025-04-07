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Ünlü oyuncu 72 yaşında vefat etti! Eşi cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı

Ünlü oyuncu 72 yaşında vefat etti! Eşi cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı
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İngiliz oyuncu ve at eğitmeni John Saint Ryan, 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Televizyon dünyasında Coronation Street ve CSI gibi önemli yapımlarda rol alan Ryan, aynı zamanda Kaliforniya'da at eğitimi veriyordu. Eşi Joyce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ryan'ın bedenini tıbbi araştırmalara bağışladığını söyleyerek cenaze töreni düzenlenmeyeceğini belirtti.

İngiliz oyuncu ve at eğitmeni John Saint Ryan, 3 Nisan 2025 tarihinde, 72 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. Ailesi, hastaneye kaldırılan Saint Ryan'ın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

Ryan, popüler dizinin yanı sıra CSI, Buffy the Vampire Slayer, Roar ve Emmerdale gibi sektördeki en büyük programların bazılarında rol alarak televizyonda üretken bir kariyere sahipti. Aynı zamanda Kaliforniya'daki çiftliğinde çalışan popüler bir binici ve at eğitmeniydi.

Ünlü oyuncu 72 yaşında vefat etti! Eşi cenaze töreni düzenlenmeyeceğini açıkladı

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

John Saint Ryan'ın eşi Joyce, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda aktörün 3 Nisan Perşembe akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Joyce, mesajında hastanede eşinin yanında olduklarını ve sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Ryan'ın kurtarılamadığını belirterek, "Bu durum hepimizi derin bir üzüntüye boğdu," dedi. Ayrıca, Ryan'ın bedenini tıbbi araştırmalara bağışladığını ifade etti ve bu nedenle cenaze töreni düzenlenmeyeceğini söyledi. Ryan'ın yaşamını anmak için ilerleyen bir tarihte özel bir etkinlik gerçekleştirileceği duyuruldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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