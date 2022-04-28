Ünlü kadın fotoğrafçıdan olay yaratan cinsellik itirafı: Babamın bizi sevgilimle gördüğü hal aklımdan çıkmıyor

Dünyada fotoğrafçılık camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan ünlü kadın fotoğrafçı Kieran'ın katıldığı televizyon programında yaptığı itiraf, programa damga vurdu.

KARİYERİNİN EN ZOR ANINI PAYLAŞTI

İngiltere'de Kanal 4'te yayınlanan Love Against The Odds programının son bölümüne konuk olarak katılan Kieran kariyerinin en zor anını paylaştı.

ANNESİ DETAYLARI BİLİYORDU

Annesinin başından beri kariyerine ilişkin detayları bildiğinden söz eden Kieran babasının fotoğrafı tesadüf eseri gördüğünde büyük bir tepki verdiğini söyledi. Kieran babasının otobüsün içindeyken fotoğrafı fark ederek yanına geldiğini anlattı.

"ELİNDE FOTOĞRAFLA ÜZERİME DOĞRU KOŞTU"

Kieran hayatının en utanç dolu anlarından birini yaşadığını anlatırken, "Caddede yürüyordum ve babam bir anda bağırarak yanıma yaklaştı. 'Bakıyorum da ne olduğunu anlayamıyorum. Neden internette sevgilinin parmaklarını emdiğin bir fotoğraf var?' dedi. O anda diğer insanların bizi dinlediğini ve bana iğrenen bakışlar attığını hatırlıyorum. Tepkisi medeni değildi." diye konuştu.

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