Ünlü kadın fotoğrafçıdan olay yaratan cinsellik itirafı: Babamın bizi sevgilimle gördüğü hal aklımdan çıkmıyor
- Güncelleme:
Ünlü kadın fotoğrafçı Kieran'ın katıldığı bir televizyon programında yaptığı itiraf, çok konuşuldu. Kieran, babasının internette gördüğü bir fotoğraftan sonra kendisine büyük tepki gösterdiğini anlattı. Fotoğrafta Kieran ve erkek arkadaşlarının farklı cinsel fanteziler denediği anların yer alması hayrete düşürdü.
Dünyada fotoğrafçılık camiasında geniş bir kesim tarafından tanınan ünlü kadın fotoğrafçı Kieran'ın katıldığı televizyon programında yaptığı itiraf, programa damga vurdu.
İngiltere'de Kanal 4'te yayınlanan Love Against The Odds programının son bölümüne konuk olarak katılan Kieran kariyerinin en zor anını paylaştı.
Annesinin başından beri kariyerine ilişkin detayları bildiğinden söz eden Kieran babasının fotoğrafı tesadüf eseri gördüğünde büyük bir tepki verdiğini söyledi. Kieran babasının otobüsün içindeyken fotoğrafı fark ederek yanına geldiğini anlattı.
Kieran hayatının en utanç dolu anlarından birini yaşadığını anlatırken, "Caddede yürüyordum ve babam bir anda bağırarak yanıma yaklaştı. 'Bakıyorum da ne olduğunu anlayamıyorum. Neden internette sevgilinin parmaklarını emdiğin bir fotoğraf var?' dedi. O anda diğer insanların bizi dinlediğini ve bana iğrenen bakışlar attığını hatırlıyorum. Tepkisi medeni değildi." diye konuştu.