Ünlü doktor 2077 yılında devreye konulacak uygulamayı söyledi, herkes heyecanlandı: Ölülerle konuşabileceğiz - Haberler

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Ünlü doktor 2077 yılında devreye konulacak uygulamayı söyledi, herkes heyecanlandı: Ölülerle konuşabileceğiz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ünlü doktor 2077 yılında devreye konulacak uygulamayı söyledi, herkes heyecanlandı: Ölülerle konuşabileceğiz

City College of New York'ta teorik fizikçi doktor Michio Kaku, 2077 yılında hayata geçirilecek yeni bir uygulama sayesinde insanların ölmüş yakınları ve tarihteki kişilerle simülasyon aracılığıyla karşılıklı sohbet edebileceğini söyleyerek heyecan yarattı.

Henüz 20 yıl öncesine kadar interneti dahi günlük hayatına yerleştiremeyen insanoğlu, teknolojinin hız kazanmasıyla birlikte bundan sonra olacaklara sürpriz gözüyle bakmaz hale geldi.

ÇALIŞMA YAPIYORLAR

City College of New York'ta teorik fizikçi olarak görev yapan doktor Michio Kaku, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve muhtemelen 2077 yılından sonra yaygınlaşması beklenen teknoloji hakkında bilgi verdi.

"ÖLÜLERLE KONUŞABİLECEKLER"

Dr. Michio Kaku, bilim insanları tarafından ruhlar kütüphanesi oluşturulacağını ve bu kütüphaneye gidenlerin, seçtikleri kitap aracılığıyla ölmüş insanların yansımasıyla iletişim kurabileceğini söyledi. Kaku, ölmüş insanların simülasyon olarak karşıda belireceğini ve tüm mimikleriyle karşısındaki insanla konuşacağını söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

mahmut kemal :

B.sayar programını ölü diye yutturacaklar yersen.

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Elvan eroğlu:

O zaman herkes Müslüman olur.Kabirde ne olup bittiğini bilecek

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Cevap :

Sen öyle san. :D

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500
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