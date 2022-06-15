Ünlü doktor 2077 yılında devreye konulacak uygulamayı söyledi, herkes heyecanlandı: Ölülerle konuşabileceğiz

Henüz 20 yıl öncesine kadar interneti dahi günlük hayatına yerleştiremeyen insanoğlu, teknolojinin hız kazanmasıyla birlikte bundan sonra olacaklara sürpriz gözüyle bakmaz hale geldi.

ÇALIŞMA YAPIYORLAR

City College of New York'ta teorik fizikçi olarak görev yapan doktor Michio Kaku, bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve muhtemelen 2077 yılından sonra yaygınlaşması beklenen teknoloji hakkında bilgi verdi.

"ÖLÜLERLE KONUŞABİLECEKLER"

Dr. Michio Kaku, bilim insanları tarafından ruhlar kütüphanesi oluşturulacağını ve bu kütüphaneye gidenlerin, seçtikleri kitap aracılığıyla ölmüş insanların yansımasıyla iletişim kurabileceğini söyledi. Kaku, ölmüş insanların simülasyon olarak karşıda belireceğini ve tüm mimikleriyle karşısındaki insanla konuşacağını söyledi.