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Ünlü çiftin cesetleri günler sonra bulunmuştu! Ölüm nedenleri ortaya çıktı

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Hollywood yıldızı Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa'nın Şubat ayında ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletindeki mülklerinde ölü bulunmalarının ardından başlatılan soruşturmanın detayları netleşti. Uzmanlar Arakawa'nın hayatını kaybetmesinin nedeni olarak fare dışkısından yayılan bir virüsü işaret etti.

Hollywood'un efsane oyuncularından Gene Hackman (95) ve 30 yıllık eşi Betsy Arakawa (65), geçtiğimiz Şubat ayında New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmuştu. Çiftin ölüm nedenleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

FARELERDEN KAYNAKLANAN ÖLÜMCÜL HASTALIK

Hackman ve Arakawa'nın cesetleri, 26 Şubat'ta güvenlik personelinin pencereden gördüğü bir ihbar sonrası bulundu. İlk etapta karbon monoksit zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulsa da çiftin köpeğinin de mülkün başka bir yerinde ölü bulunması bu ihtimali çürüttü. Halk sağlığı ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, Arakawa'nın 12 Şubat civarında hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Bu nadir görülen ölümcül hastalık, fare dışkısı ve idrarıyla yayılan hantavirüsten kaynaklanıyor.

HACKMAN'IN SAĞLIK DURUMU ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Hackman'ın ise Arakawa'dan birkaç gün sonra, 18 Şubat'ta, Alzheimer ve böbrek hastalığı ile ağırlaşan ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü tespit edildi. Araştırmacılar, Hackman'ın sağlık sorunları nedeniyle eşinin ölümünün farkında olmayabileceğini belirtti.

MÜLKTE FARE YUVALARI BULUNDU

New Mexico Halk Sağlığı Departmanı, cesetlerin bulunmasından bir hafta sonra mülk üzerinde bir sağlık değerlendirmesi yaptı. Rapora göre, mülk üzerindeki sekiz farklı yapı içerisinde ölü fareler ve yuvaları bulundu. Sağlık yetkilileri, bu durumun hantavirüsün yayılmasına katkıda bulunmuş olabileceğini ifade etti.

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Ünlü çiftin cesetleri günler sonra bulunmuştu! Ölüm nedenleri ortaya çıktı
Haberler.com / Ömercan Altay - Dünya
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