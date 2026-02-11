Haberler

UNICEF: 2026'da 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı var

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 2026 yılında 130'dan fazla ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olacağını açıkladı. Düşen kaynaklar ve artan ihtiyaçlar, insani yardımlarda zorluklar yaratıyor.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, 2026'da 130'u aşkın ülkede 200 milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen UNICEF'in 2026 yılının ilk olağan toplantısında konuştu. Dünyanın ve çok taraflı sistemin zorlu bir geçiş döneminden geçtiğini vurgulayan Russell, çocukların karşı karşıya kaldığı krizlerin giderek daha karmaşık ve kutuplaşmış hale geldiğine dikkat çekti.

Küresel ortamın çocuklar için olağanüstü derecede zor bir noktada olduğunu belirten Russell, "Bugün çocukların karşı karşıya kaldığı insani durum şimdiye kadar gördüğümüz en vahim durumlardan biri. Çatışmalar, iklim şokları, ekonomik istikrarsızlık ve eşitsizlik; çocuklar, aileler ve toplumlar üzerinde muazzam bir baskı yaratıyor. 2026 yılında 130'dan fazla ülkede 200 milyonu aşkın çocuğun insani yardıma ihtiyacı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl çocuklara yönelik 'ağır ihlallerin' rekor seviyeye ulaştığını hatırlatan Russell, 2025 yılında iki farklı bölgede eş zamanlı olarak kıtlık ilan edilmesinin de son derece endişe verici bir gelişme olduğunu aktardı. Russell, resmi olarak ilan edilen kıtlıkların ötesinde, milyonlarca çocuğun daha yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve ölümcül bir felaketin eşiğinde olduğunu kaydetti.

'İHTİYAÇLAR ARTARKEN KAYNAKLAR AZALIYOR'

İnsani yardıma duyulan ihtiyacın rekor kırmasına rağmen fonların giderek azaldığına dikkati çeken Russell, "İhtiyaçlar artarken kaynakların azaldığını görüyoruz. Ani ve ciddi fon kesintileri, insani yardım operasyonlarımızda imkansız seçimler yapmamıza neden oluyor. Malzemeleri sınırlarken, hizmet sıklığını azaltırken ve çocukların hayatta kalmak için bağımlı olduğu müdahaleleri küçültürken 'hangi hayatlara öncelik vereceğimizi' seçmek zorunda kalıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tüm bu zorluklara rağmen UNICEF'in geçen yıl 100'den fazla ülkede on milyonlarca çocuğa sağlık, beslenme, eğitim ve güvenli su ulaştırdığını dile getiren Russell, teşkilatın insani yardım odak noktasını keskinleştirerek en savunmasız çocuklara öncelik vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

