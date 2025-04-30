3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

UNHCR, Trump'ın Yurt Dışı Yardım Kesintisi Nedeniyle Meksika Ofislerini Kapatıyor

UNHCR, Trump'ın Yurt Dışı Yardım Kesintisi Nedeniyle Meksika Ofislerini Kapatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Trump'ın yurt dışı yardımlarındaki kesintiler sebebiyle Meksika'daki dört ofisini kapatma kararı aldı. Temsilci Giovanni Lepri, bu kesintilerin faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.

UNHCR, Trump'ın yurt dışı yardımlarını kesmesinin ardından Meksika'daki ofislerini kapatacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt dışı yardımlarında yaptığı kesintiler nedeniyle Meksika'daki dört ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu kapatmanın, Trump yönetiminin ajansın Meksika'daki faaliyetleri için ayırdığı bütçede yüzde 60 oranında kesintiye gitmesinin ardından alındığı aktarıldı.

UNHCR'nin Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, yaşanan bütçe kesintisinin, faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiğini kaydederek, "Bu karar, sahadaki yardım çalışmalarımızı doğrudan etkileyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.