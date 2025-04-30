UNHCR, Trump'ın Yurt Dışı Yardım Kesintisi Nedeniyle Meksika Ofislerini Kapatıyor

UNHCR, Trump'ın yurt dışı yardımlarını kesmesinin ardından Meksika'daki ofislerini kapatacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), ABD Başkanı Donald Trump'ın yurt dışı yardımlarında yaptığı kesintiler nedeniyle Meksika'daki dört ofisini kapatma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu kapatmanın, Trump yönetiminin ajansın Meksika'daki faaliyetleri için ayırdığı bütçede yüzde 60 oranında kesintiye gitmesinin ardından alındığı aktarıldı.

UNHCR'nin Meksika Temsilcisi Giovanni Lepri, yaşanan bütçe kesintisinin, faaliyetleri sürdürülemez hale getirdiğini kaydederek, "Bu karar, sahadaki yardım çalışmalarımızı doğrudan etkileyecek" dedi.