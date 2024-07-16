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Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

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Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Nadiren görülen bu tür saldırılar, arabulucu rolü üstlenen Umman'da şok etkisi yarattı. Güvenlik güçleri hızla harekete geçerek önlemler aldı. Saldırının yankıları uluslararası düzeyde de hissedildi ve Maskat'taki ABD Büyükelçiliği, güvenlik uyarısı yayınlayarak vize randevularını iptal etti.

Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Olay, şehrin doğu kesiminde bulunan İmam Ali Camii civarında meydana geldi.

Bu tür saldırılar, genellikle bölgesel çatışmalarda arabulucu rolü üstlenen Umman'da oldukça nadir görülüyor. Olayın ardından güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

Saldırının yankıları uluslararası düzeyde de hissedildi. Maskat'taki ABD Büyükelçiliği, güvenlik uyarısı yayınlayarak Salı günü için planlanan tüm vize randevularını iptal etti. Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına tetikte olmaları, yerel haberleri takip etmeleri ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

Olay anına ait görüntüler, AFP tarafından doğrulandı. Bu görüntülerde, silah sesleri duyulurken caminin minaresi görünüyor ve insanların panik içinde kaçıştığı görülüyor.

Umman polisi, olayın detaylarını araştırmak için kapsamlı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Yetkililer, kanıt toplamaya ve olayın arka planını aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu beklenmedik saldırı, genellikle sakin olan Umman'da şok etkisi yarattı ve bölgedeki güvenlik durumunu yeniden gündeme getirdi.

Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Abd Büyükelçiliği Orta Doğu Maskat Cami Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Leven Ergün:

ORTADOĞU İNSANI NEDEN BÖLE

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