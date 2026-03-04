İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran, ABD- İsrail'in saldırılarına karşılık geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı yük gemisini batırdı.

2 FÜZEYLE VURULDU, 24 KİŞİLİK MÜRETTEBATI UMMAN KURTARDI

Söz konusu geminin mürettebatının yardımına ise Umman donanması ulaştı. Ülkenin resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Umman Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya maruz kalan Malta bandıralı yük gemisinin 24 kişilik mürettebatının kurtarıldığını bildirdi. Geminin 2 füzeyle hedef alındığı bilgisi verilen haberde, Malta bandıralı gemideki 24 kişilik mürettebatın kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

İRAN GEÇİŞLERE KAPATMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını açıklamıştı. Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır. Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

TRUMP "GEREKİRSE TANKERLERE REFAKAT EDERİZ" DEMİŞTİ

İran'ın Hürmüz'ü geçişlere kapatmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıklamıştı.

HAM PETROLÜN YAKLAŞIK 3'TE 1'İNİN ANA ROTASI

Basra Körfezi'ni, Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik sonuç olarak öne çıkıyor. Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

