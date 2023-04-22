Uluslararası bir operasyonla ameliyat edilen Noor Jehan adlı fil öldü

Pakistan'da birden fazla rahatsızlık sebebiyle uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip tarafından, 6 Nisan'da başarılı bir şekilde ameliyat edilen Noor Jehan adlı fil, 13 Nisan'da geçirdiği kaza sonrasında bir daha ayağa kalkamayarak bugün hayata veda etti.

Pakistan'da birden fazla rahatsızlık sebebiyle uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip tarafından, 6 Nisan'da başarılı bir şekilde ameliyat edilen Noor Jehan adlı fil, 13 Nisan'da geçirdiği kaza sonrasında bir daha ayağa kalkamayarak bugün hayata veda etti.

Hayvan refahı için çalışan Dört Pati (Four Paws) sivil toplum kuruluşunun önderliğinde uluslararası veterinerlerden oluşan bir ekip, Pakistan'ın Karaçi kentine giderek uzun süredir hasta olan Noor Jehan'ı muayene etti.