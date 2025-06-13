Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'da Nükleer Sızıntı Bildirdi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'da Nükleer Sızıntı Bildirdi
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının kontrol altına alınabilir düzeyde olduğu belirtilirken, tesisin içindeki kirlenme sağlık ve güvenlik riski oluşturuyor.

ULUSLARARASI Atom Enerjisi Kurumu, İran'da nükleer sızıntı olduğunu bildirdi.

İran'ın, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerinde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurmasının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı. Sızıntının gerekli önlemlerle kontrol altına alınabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuyla ilgili açıklamasında, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum ürettiği yer üstü tesis tamamen imha edildi. İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde radyolojik ve kimyasal kirlilik mevcut. Tesisin içinde hem radyoaktif maddelere hem de kimyasal bileşenlere bağlı ciddi bir kontaminasyon yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, hem çalışanlar hem de çevre açısından önemli bir sağlık ve güvenlik riski oluşturabilir. Natanz'daki yer altı zenginleştirme bölümüne yönelik bir saldırı belirtisi yok, fakat elektrik tedarikine yönelik saldırı santrifüjlere zarar vermiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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