AB'den Tiktok'a Bağımlılık İncelemesi: Uaö, Avrupa Komisyonu'nu Dijital Hizmetler Yasası'nı "Acilen Uygulamaya" Çağırdı

(ANKARA) - Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Komisyonu'nun ön araştırmalarının sosyal medya platformu TikTok'un "tasarımının bağımlılık yaptığını ve dijital ortamın güvenliğini artırmak amacıyla çıkarılan Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini" ortaya koymasının ardından, Avrupa Komisyonu'na çağrı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Komisyonu'na "Dijital Hizmetler Yasası'na uymadığı gerekçesi ile" sosyal medya platformu TikTok'a karşı önlem almaya çağırdı.

Konuya dair açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Çocukların ve Gençlerin Dijital Hakları Araştırmacısı Lisa Dittmer, "TikTok yıllardır, büyük teknoloji şirketlerinin çocukların zamanını ve dikkatini her ne pahasına olursa olsun yakalama yarışında başı çekiyor. Geç de olsa TikTok'un tasarımının bağımlılık yaptığını kabul eden bu açıklamayı olumlu değerlendiriyoruz" dedi.

Dittmer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu artık acilen bu suistimali durdurmak ve çocuklara, gençlere ve yetişkinlere daha güvenli bir çevrimiçi ortam sağlamak amacıyla çıkarılan Dijital Hizmetler Yasası'nı uygulamaya istekli ve muktedir olduğunu göstermeli. Çocukların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik güncel tartışmalar devam ederken, devletler çocukların dijital dünyaya katılma haklarını da korumakla yükümlü olduklarını hatırlamalı. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için, çocukların haklarını kısıtlamanın aksine, Dijital Hizmetler Yasası gibi yasaları etkili bir biçimde uygulamayı da içeren adımlarla önde gelen sosyal medya platformlarının toksik tasarımıyla mücadeleye odaklanmalı."

Avrupa Komisyonu'nun ön değerlendirmesi

Avrupa Komisyonu 6 Şubat'ta yayımladığı ön değerlendirmede, TikTok'un, "kullanıcılarının fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar verebilecek, bağımlılık yapan tasarım özelliklerini yeterince değerlendirmediğini" belirtmişti.

Ayrıca kullanıcıları "devamlı ekran kaydırır durumda tutan ve beyinlerini 'otopilot moduna' çeviren bazı tasarım özelliklerine dikkati çekerek, platformu tasarımını değiştirmeye" çağırmıştı.