Uluslararası Af Örgütü'nden Sudan'da RSF'ye Silah Tedarikine Dur Duyurusu

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin sivillere yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekerek, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm devletlere RSF'ye silah tedarikini durdurma çağrısı yaptı.

(ANKARA)- Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (RSF) saldırılarını arttırdığı yönünde haberler geldiğine dikkat çekerek, "Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm devletlere, RSF'ye silah tedarikini durdurma" çağrısında bulundu. Callamard, "Çatışmayı körükleyen devletler derhal buna bir son vermeli" dedi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Sudan'da devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Callamard, "Dünya Sudan'daki, özellikle de Kurdufan bölgesindeki sivillere, karşılaştıkları ciddi tehlikelerin açıkça görüldüğü bir zamanda sırt çevirmeye devam edemez. Siviller, RSF savaşçıları tarafından öldürülme tehdidi altındayken buna seyirci kalmak vicdansızlıktır. Son haftalarda Faşir'den gelen haberlerde gördüğümüz korkunç can kaybı ve katliamlar tekrar etmemeli" ifadesini kullandı. Callamard, şunları kaydetti:

"RSF sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları durdurmalı ve El Ubeyd'den çıkıp başka bir bölgeye sığınmaya çalışan sivillerin güvenli geçişini garanti etmeli. Sudan çatışmasını körükleyen tüm devletler buna derhal son vermeli. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, RSF'ye silah tedariki de dahil askeri yardımı durdurmalı.

RSF'nin uluslararası ve bölgesel destekçileri, RSF güçlerinin uluslararası insancıl hukuka riayet etmesini ve sivillerin korunmasını sağlamalarını talep etmeli. Ayrıca ihlallere ilişkin hesap verebilirliği önceliklendirmek ve geliştirmek için ellerinden geleni yapmalı.

"Uluslararası toplum, Sudan halkını yüzüstü bıraktı"

Birleşik Arap Emirlikleri, BM Güvenlik Konseyi, AB üye devletleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin de dahil uluslararası toplum, Sudan halkını yüzüstü bıraktı. RSF liderliğine, sivillere yönelik acımasız saldırılarını durdurmaları için acilen baskı yapmalılar."

Uluslararası Af Örgütü, Afrika Birliği, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (OGAD), İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği de dahil bölgesel kuruluşları, RSF'ye sivillere yönelik saldırıları sonlandırmaları için daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

