Haberler

Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı

Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Haber Videosunu İzle
Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika ülkesi Benin'de darbe girişiminde bulunan askerler, ele geçirdikleri devlet televizyonundan hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti.

Afrika ülkesi Benin, darbe girişimiyle sarsıldı. Kendilerini "Yeniden Yapılandırma Askeri Komitesi" (CMR) olarak adlandıran askerler, sabah saatlerinde başkent Porto Novo'da Devlet Başkanı Patrice Talon'un ikametgahına saldırı düzenledi.

"DEVLET BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI"

Albay Yardımcısı Pascal Tigri liderliğindeki askerler, ardından ulusal televizyon kanalını ele geçirdi. Darbe bildirisini okuyan Tigri, hükümeti feshettiklerini ve Devlet Başkanı Patrice Talon'un görevden alındığını ilan etti. Tigri, kendisinin de yeniden yapılandırma için askeri komite başkanı olduğunu duyurdu.

"ASKERİ TESİSTE SİLAH SESLERİ DUYULDU"

Fransa'nın Porto Novo Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili vatandaşlar, Devlet Başkanı Sayın Patrice Talon'un ikametgahının yakınında bulunan Camp Guezo Askeri Tesisi'nde silah sesleri duyulduğu bildirilmiştir. Güvenlik nedeniyle durum tamamen netleşene kadar sizleri evlerinizde kalmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki saatlerde resmi duyuruları takip etmenizi ve gelen bilgilere karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Dikkatiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi. Devlet Başkanı Patrice Talon'un durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Benin'de gelecek yıl nisan ayında başkanlık seçimi yapılması planlanıyordu. Ülkede son başkanlık seçimi 2021 yılında yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var

Adliyedeki tarihi soygunda çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Bizdeki kalleşler heyecan yapmistir simdi Darbe mi nah alırsınız hmna:))

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Artık dünyada darbeler dönemi bitmelidir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkSeS:

Bu fotoğraf da Türkiyedeki darbe girişimine " tiyatro " diyenlere kapak olsun. Eğer başarılı olsaydı , abd askerleri şimdi Türkiyede olurdu , Venezuela kıyılarında olmazdı .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

3 üncü dünya ülkeleri başta Afrika ülkeleri açlıktan ölüyorsunuz ama gel gör ki hala darbe hala darbe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaksızsam Söyle:

Bizim ülke çok tok sanki

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! Türkiye'den 2 il ilk 10'da

İşte dünyanın en çok turist çeken şehirleri! İlk 10'da 2 ilimiz var
19 Mayıs Stadyumu'nun İnşaatı devam ediyor! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek

O şehrimize muhteşem stat! Tamamlandığında dünya sıralamasına girecek
Arabanın bagajında çorba pişirip dağıttı

İyilik yaptığını zannederken skandala imza attı
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
Trafik polisinin açığa alınmasıyla ilgili Şamil Tayyar'dan çarpıcı açıklama

Tüm gün konuşulan görüntülerle ilgili açıklaması çarpıcı
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.