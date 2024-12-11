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Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareler kaldı

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Suriye'de Esad ailesi döneminin sona ermesinin ardından muhalifler, Esad'a ait 5 katlı evine girdiler. Evindeki aramalar sürerken Esad'ın gençlik yıllarına ait tatil fotoğrafları da ortaya çıktı.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın sonunda Beşar Esad rejimi devrildi. Muhalif güçlerin başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde halk sokaklara dökülüp kutlamalar yaparken, Esad da Rusya'ya kaçtı.

TATİL FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas partisi iktidarı son bulmasının ardından muhalifler, Esad'a ait 5 katlı eve girdi. Evde yapılan aralamalarda Esad'ın gençlik yıllarına ait tatil fotoğrafları ortaya çıktı.

Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareler kaldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Sadece ülkesini değil özel karelerini de bırakıp kaçtı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Esad totoliter rejim başkanıydı burası tamam ama butun abd yıkımlarında aynı seneryolar oynanır devrilenin ne kadar aşalayıcı hikayesi fotoğrafı varsa dunya ajanslarına onlar verilir kendi ajan vatandaşlarına ülkedeki heykeller yıktırılır günlerce işkence luks arabalar götürülen para haberleri pompalanır ondan sonra lider imha edildiği zaman kimsenin gıkı çıkmaz e o zaten alçak işkencecinin biriydi falan klasik abd filmleri

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