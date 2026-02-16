Haberler

Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok

Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok Haber Videosunu İzle
Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'da hızla büyüyen devasa bir obruk, 30 bin metrekareden fazla alanı yuttu. O anlar havadan dron kamerasına yansıdı.

  • Endonezya'da meydana gelen bir obruk, 30 bin metrekareden fazla alanı yuttu.
  • Obruk, yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ciddi zarar verdi.
  • Yetkililere göre obruk, bölgedeki jeolojik yapı ve aşırı yağışlardan kaynaklandı.

Endonezya'da meydana gelen devasa bir obruk, kısa sürede 30 bin metrekareden fazla alanı yuttu.

OBRUK HIZLA BÜYÜDÜ

Yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ciddi zarar veren doğa olayı, bölge halkı arasında büyük korkuya neden oldu. Yetkililer, yerin derinliklerinde oluşan boşluğun yüzeydeki toprağı aşağı çekmesiyle meydana gelen çöküntünün, bölgedeki jeolojik yapı ve aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirtiyor.

KAMERAYA YANSIDI

Olayın dehşeti, bölgeyi havadan görüntüleyen dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, geniş bir arazinin dev bir çukura dönüşerek adeta haritadan silindiği net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

İstanbula bundan 150-200 tane lazım. İnşaat moloz ve çöp döküm sahası kalmadı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin

Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
Yaşlı kadın, 2 metrelik duvardan tek hamleden atladı

2 metrelik duvardan tek hamleden atladı! Yaşını duysanız inanamazsınız