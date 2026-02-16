Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok

Endonezya'da meydana gelen devasa bir obruk, kısa sürede 30 bin metrekareden fazla alanı yuttu.

OBRUK HIZLA BÜYÜDÜ

Yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine ciddi zarar veren doğa olayı, bölge halkı arasında büyük korkuya neden oldu. Yetkililer, yerin derinliklerinde oluşan boşluğun yüzeydeki toprağı aşağı çekmesiyle meydana gelen çöküntünün, bölgedeki jeolojik yapı ve aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirtiyor.

KAMERAYA YANSIDI

Olayın dehşeti, bölgeyi havadan görüntüleyen dron kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, geniş bir arazinin dev bir çukura dönüşerek adeta haritadan silindiği net bir şekilde görülüyor.