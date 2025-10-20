Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu Instagram'da yanlışlıkla Onlyfans modeline ait bir paylaşımı yeniden gönderdi.

Ülkesi üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı bir hatayla gündem oldu.

YAPTIĞI HAMLE BOMBA

