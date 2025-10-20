Haberler

Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba

Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba
Üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu Instagram'da yanlışlıkla Onlyfans modeline ait bir paylaşımı yeniden gönderdi.

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu Instagram'da yanlışlıkla Onlyfans modeline ait bir paylaşımı yeniden gönderdi.

Ülkesi üç yıldır Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında yaptığı bir hatayla gündem oldu.

Zelenskiy, sosyal medya platformu Instagram'da yanlışlıkla Onlyfans modeline ait bir paylaşımı yeniden gönderdi. Zelenskiy'in bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Haberler.com
