Ülkenin en ünlü plajında uygunsuz görüntü! Yanlarına gelen evsiz adam da film izler gibi izledi

Brezilya'da dünyanın en ünlü plajlarından biri olarak gösterilen Ipanema plajında, bir çift gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi. O esnada yanlarına gelen evsiz bir adamın da tüm olan biteni film izler gibi izlemesi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde bulunan dünyanın en ünlü plajlarından biri olan Ipanema plajında bir çift gündüz vakti cinsel ilişkiye girdi.

YANLARINA GİDİP UZANDI

Çiftin ilişkiye girdiğini gören evsiz bir adam ise onlara yaklaşıp olanı biteni izledi. Kaydedilen görüntülerde, evsiz adamın bir süre çiftin başında durup onları izlediği sonra da çiftin yanına uzandığı görülüyor. Çiftin ise yaşlı adamın kendilerini izlemesinden rahatsız olmaması dikkat çekti.

SESSİZCE YANLARINDAN AYRILDI

Evsiz adamın çiftin ilişkiye girmesinden sonra sessizce ayağa kalkıp uzaklaştığı görüldü. Bölge polisi ortaya çıkan görüntülerin ardından kendilerine konuyla alakalı herhangi bir şikayet ulaşmadığını açıkladı.