Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
PATLAMANIN İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DOĞRULANDI
Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.