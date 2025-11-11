Haberler

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu patlama meydana geldi.
  • Patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
  • Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

PATLAMANIN İNTİHAR SALDIRISI OLDUĞU DOĞRULANDI

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
