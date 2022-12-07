Ülkeden gelen son görüntü yürekleri sızlattı! Kanser hastası, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi

Sağlık alanında krizlerin yaşandığı İngiltere'de yürekleri burkan bir görüntü çekildi. Kanser hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki yaşlı bir adam, yere düşüp kalçasını kırdı. Yaşlı adam yağmur altında tam 7 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

Birleşik Krallık'ta sağlık krizi büyüyor. Geçtiğimiz günlerde hastalara ambulans tedarik edilememesinin ardından İngiliz basınında dolaşan yeni bir haber infial etkisi yarattı.

Galler'de yaşayan 85 yaşındaki kanser hastası Keith Royles, yağmur altında 7 saat boyunca ambulans bekledi. Bu sırada hastaneden yalnızca birkaç metre ötede yaşadığına da dikkat çekildi.

Royles'un çim biçerken düştüğünü ve kalçasını kırdığını, bu nedenle hastaneye gitmesi gerektiği kaydedildi. Bekledikleri sırada Royles'un ailesi ise talihsiz adamı kuru tutmaya çalıştı.

Talihsiz adamın şemsiye altında durduğu görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Royles'un kızı Tina, "Ambulans çağırdık ve bize 4 ila 7 saat arasında gelebileceğini söylediler. Birkaç kere daha aradık ancak yönetim yapılabilecek bir şey olmadığını ifade etti" dedi.

Ancak skandal bununla da bitmedi. Ambulans, bu kadar saat sonra Royles'u burnunun dibindeki hastaneye 'çok dolu' olduğu için götürmeyip, 30 mil ötedeki yere götürmek istedi. Olayın büyümesi üzerine ise Galler Ambulans Şefi Lee Brooks bir açıklamada bulunarak, "Bay Royles'un yaşadığı deneyimden dolayı çok ama çok üzgünüz. Hasta devir teslim sırasında yaşanan gecikmeler bazı hastalara hızlı bir biçimde ulaşamamıza neden oluyor" dedi.