Ülkede gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı donanmaya ait gemiye nakledildi

Ülkede gerilim tırmanırken Cumhurbaşkanı donanmaya ait gemiye nakledildi
10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesi Meksika'yı yangın yerine çevirirken, kartal üyeleriyle ordu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ülke kaosa sürüklenirken Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum güvenliği için Meksika Donanması'na ait bir gemiye nakledildi. Sheinbaum'un helikopterle gemiye taşındığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

ABD'nin 10 milyon dolar ödülle aradığı, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, bilinen adıyla "El Mencho", düzenlenen operasyonla öldürüldü. Operasyonun ardından CJNG üyeleri ile Meksika ordusu arasında çatışmalar şiddetlenirken, birçok bölgede silah sesleri yükseldi.

SOKAKLARDA ÇATIŞMA, YOLLARDA KAOS

El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından kartel üyeleri çeşitli eyaletlerde güvenlik güçleriyle sıcak çatışmaya girdi. Bazı bölgelerde yollar kapatıldı, araçlar ateşe verildi ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ülke genelinde olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulanırken, halk evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.

SHEINBAUM DONANMA GEMİSİNE NAKLEDİLDİ

Artan güvenlik riski nedeniyle Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'un koruma tedbirleri kapsamında Meksika Donanması'na ait bir gemiye nakledildiği bildirildi. Sheinbaum'un helikopterle gemiye taşındığı anların kameralara yansıdığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı kaynakları güvenlik önlemlerinin geçici olduğunu belirtirken, resmi makamlar ülke yönetiminin kontrol altında olduğunu vurguladı.

GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, CJNG'nin lider kaybı sonrası güç gösterisi ve misilleme amaçlı saldırılar düzenleyebileceğini değerlendiriyor. Güvenlik güçleri kartelin kritik noktalarını hedef alan operasyonlarını sürdürürken, ülkede tansiyon yüksek seyrediyor.

Erdem Aksoy
