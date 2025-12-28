Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Florida'nın Hialeah kentinde, kumarda 3 bin 800 dolar kaybettikten sonra öfkeye kapılan 46 yaşındaki Suniel Arzola, kaybı yaşadığı marketi soydu ve kumar makinelerini parçaladı. Polis raporlarına göre Arzola, gece yarısı dükkana maskeli ve balyozla silahlanmış şekilde girdi.

Olay sırasında market çalışanı büyük korku yaşadı. Arzola, çalışanı zorla tuvalete götürdü ve dışarı çıkmasına izin vermedi. Çalışanın çığlıkları üzerine etraftakiler olayı fark etti ve polise haber verildi.

MAKİNELERİ BALYOZLA PARÇALADI

Ancak polis gelene kadar Arzola elindeki balyozla dört oyun makinesini parçalayarak içlerindeki parayı ceplerine doldurdu. Öfkeli adam tezgah ve kasa alanındaki nakit para ile kasiyerin çantasını da çalarak kaçtı.

Polis, Arzola'nın markete daha önce geldiğini ve kumar makinelerinde para kaybettiği için öfkeli olduğunu söyledi.

KAÇMA GİRİŞİMİ ELEKTROŞOK CİHAZIYLA ENGELLENDİ

Soygunun ardından Arzola, tıbbi muayene için götürüldüğü Hialeah Hastanesi'nden taburcu edildikten kısa süre sonra kelepçeleri çıkarıldığı sırada yataktan fırlayarak kaçmaya çalıştı. Polis memurunun elektroşok cihazı kullanmasıyla etkisiz hale getirilen Arzola, tekrar kelepçelenip Turner Guilford Knight Cezaevi'ne götürüldü.

Arzola hakkında, silahlı soygun, ölümcül silahla haksız yere alıkoyma, silahlı suç işleme, kaçma ve tutuklamaya direnme suçlamaları yöneltildi.