Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Volodimir Zelenski, ülkenin eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'nin Lviv'de sokak ortasında suikasta uğradığını açıkladı. Görgü tanıkları suikastçının Parubiy'e motosikletle yaklaşıp başına ateş ettiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'nin Lviv kentinde suaikasta uğrayarak öldürüldüğünü açıkladı.

ZELENSKİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Zelenski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv'de gerçekleşen korkunç cinayetin ayrıntılarını az önce bildirdi. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenski, katilin bulunması ve olayın araştırılması için güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

SUİKASTÇI MOTOSİKLETLE YAKLAŞMIŞ

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıklarken görgü tanıkları saldırganın motosikletle Parubiy'e yaklaşıp başına ateş ettiğini aktardı.

GEÇMİŞTE KIL PAYI KURTULMUŞTU

2014 yılında da Parubiy bir suikast girişiminden kıl payı kurtulmuştu. O dönem bir UDO (Devlet Koruma Dairesi) çalışanının, Yanukoviç döneminde planlanan saldırı için hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

ANDRIY PARUBIY KİMDİR?

Andriy Parubiy, Ukrayna siyasetinde etkili isimlerden biridir. 1971 doğumlu olan Parubiy, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu'nun (Verkhovna Rada) başkanlığını yapmıştır. Kariyerine tarihçi ve siyaset bilimci olarak başlayan Parubiy, özellikle 2004'teki Turuncu Devrim ve 2013-2014 Euromaidan protestolarındaki aktif rolüyle tanınır. Ukrayna'nın Avrupa yanlısı politikalarının savunucularındandır ve güvenlik, ulusal savunma konularında da etkili görevlerde bulunmuştur. Parubiy, milliyetçi çizgisiyle bilinen bir siyasetçidir ve Ukrayna'nın demokratikleşme sürecinde ön planda yer almıştır.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
