Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş hız kesmeden devam ederken, cephe hattından birbirinden korkunç görüntüler servis edilmeye devam ediyor. Bugün internete düşen bir fotoğrafta Ukraynalı Nazi sempatizanı bir askerin, öldürdüğü Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği ve meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde iyiden iyiye şiddetlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararının ardından Batı'ya yönelik nükleer tehdidiyle gerilen ilişkiler çatışmaların son günlerde daha da şiddetlenebileceği şeklinde yorumlanırken, cephe hattından gelen bir fotoğraf ise adeta kan dondurdu.
KAFASINI KESİP TENCEREDE PİŞİRDİ
Nazi sembolü taşıyan bir tişört giyen Ukraynalı askerin, çatışma sırasında öldürdüğü tahmin edilen Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
MEŞHUR TUZLAMA HAREKETİNİ DE YAPTI
Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraftaki Ukraynalı askerin, meşhur tuzlama hareketini de yaptığı dikkatlerden kaçmadı.