Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş hız kesmeden devam ederken, cephe hattından birbirinden korkunç görüntüler servis edilmeye devam ediyor. Bugün internete düşen bir fotoğrafta Ukraynalı Nazi sempatizanı bir askerin, öldürdüğü Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği ve meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.