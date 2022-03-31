Ukraynalı kadınlara tecavüz eden Rus askerlerinin telsiz konuşmalarının ortaya çıktığı iddia edildi

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Rus askerlerinin Ukrayna'da genç kadınlara tecavüz ettiği bir kez daha iddia edildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SSU) tarafından elde edilen şok edici ses kaydında ise Rus askerlerinin telsiz üzerinden yaptıkları tecavüz eylemleri hakkında kendi ana dillerinde umursamadan konuştukları duyuldu.

"BİR KADINA TECAVÜZ ETTİLER"

Telsiz kayıtlarına yansıyan konuşmada, bir askerin "Burada üç tank adamımız var" dediği duyuluyor. Daha sonra başka bir ses "Bir kıza tecavüz ettiler 16 yaşındaydı" şeklinde sesleniyor. Telsizden olayı duyan bir başka Rus askeri ise olay karşısında şaşkın bir ses tonuyla "Bizim adamlardan biri mi yaptı?" şeklinde konuşuyor.

UKRAYNALI POLİTİKACI RUS ASKERLERİNİ İFŞA ETTİ

Ukraynalı politikacı Maria Mezentseva geçtiğimiz günlerde Rus askerlerinin işgal sırasında uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakalarını tek tek anlatırken, ilk kez işgal sırasında bir tecavüz vakasıyla ilgili soruşturma açıldığı aktarmıştı.

"SARHOŞ RUS ASKERLERİ EVİ BASTI"

Mezentseva, Ukraynalı bir kadının, kocasının Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldükten sonra çocuklarının önünde tecavüze uğradığını söylemişti. Ukraynalı politikacı, sarhoş Rus askerlerinin, bir evi bastığını, önce evdeki erkeği öldürdüklerini daha sonra ise çocuklarının önünde kadına tecavüz ettiklerini açıklamıştı.

RUS ASKERLERİ CEPHEDE KÖPEK YEMEYE BAŞLAMIŞ

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından paylaşılan diğer ses kayıtlarında ise Rus askerlerinin cephede yemek bulamadığı görüldü. Et bulamadıkları için köpek yediklerini telsiz konuşmalarında bahseden askerlerin hazır gıda tüketmekten bu yola başvurduğu düşünülüyor.