Rus ordusunun Ukraynalı gazeteciyi öldürmesi Zelenski'yi yıktı: Bedelini ödeyecekler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 71. gününde tüm dünyaya seslendi. Ukrayna lideri bir de kendileri için oldukça üzücü olan bir haberi duyurdu.

TANINMIŞ GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Zelenski, ülkesinin tanınmış televizyon muhabirlerinden biri olan Oleksandr Makhov'un Harkiv bölgesinde Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda öldürülen 36 yaşındaki Oleksandr Makhov, iki aydan fazla süren çatışmalarda ölen en az sekizinci gazeteci oldu.

Oleksandr Makhov

"HER ZAMAN EN CESURLAR ARASINDAYDI"

Duygularını ifade eden Zelenski, sabahın erken saatlerinde yaptığı video konuşmasında, "Yurtsever ve samimi ve her zaman kibirden uzaktı. Ve o her zaman en cesurlar arasındaydı, ilk sırada olanlar arasındaydı. Rusya bunun bedelini ödeyecek." dedi.

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