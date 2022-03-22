Ukraynalı doktorlar yapılan tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 27. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın şehirlerini bombalamaya devam ederken ölü sayısı her geçen gün artıyor. Öte yandan gün içerisinde Ukrayna Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda Ukraynalı doktorların Türkiye'ye medikal yardım için teşekkür ettiği görüldü.

TÜRK HALKINA MİNNETARIZ

Paylaşılan görüntüde, Ukrayna'nın Chernivtsi bölgesinde kardiyoloji kliniğinde çalıştıklarını belirten doktorlar Türkiye ve Türk halkına yapılan tıbbi yardım için teşekkür etti. Gelen tüm malzemelerin olması gerektiği gibi kullanacağını belirten doktorlar, savaşta yaralanan insanları en iyi şekilde tedavi etmeye çalışacaklarını aktardı.

ÖLEN NET SİVİL SAYISI BİLİNMİYOR

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna'da en az 816 sivilin öldüğünü, 1333 sivilinse yaralandığını açıkladı. Reuters'ın haberine göre Mariupol gibi kentlerden gelen sivil ölümü haberleri henüz doğrulanmadığından bu sayıya dahil değil.