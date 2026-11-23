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Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Rus saldırısıyla bir bölümü yıkılan apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir erkek çocuk, saldırıdan 14 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma haberini Kiev bölgesi Devlet Acil Durum Servisi duyurdu, BBC'nin haberine göre.

14 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKTI

Ukraynalı yetkililer, çocuğun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yetkililer, hayatını kurtarmak için çalışan herkese teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukrayna Ulusal Polisi de çocuğun kurtarıldığını doğruladı.

Polis, patlayıcı uzmanları, köpek eğitmenleri ve sağlık ekiplerinden oluşan ekipler enkazdaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

SALDIRI AİLELER UYURKEN GELDİ

Saldırı pazar sabahı erken saatlerde Dimer köyünde gerçekleşti. Kiev bölge yöneticisi Timur Tkaçenko, saldırıda 6 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Kayıp olanlar için arama sürüyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ivan Vıhivskiy, saldırının binayı yerel saatle 05.00'te, aileler henüz uyurken vurduğunu söyledi. Vıhivskiy'e göre pazar akşamı itibarıyla Ukrayna'nın 10 bölgesine 70'ten fazla saldırı düzenlendi.

130'DAN FAZLA KİŞİ ARAMADA

Zelenski, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına 130'dan fazla kişinin katıldığını ve çalışmaların "her bir kişi hakkında tam bilgi" elde edilene kadar süreceğini belirtti. Saldırının binanın bir bölümünü "adeta paramparça ettiğini" söyleyen Zelenski, kurtarma çalışmalarının sürekli yeni hava saldırısı alarmları nedeniyle zorlaştığını ifade etti.

Kaynak: BBC