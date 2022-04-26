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Bakan Akar, Ramstein Hava Üssü'nde

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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ABD'nin evsahipliğinde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" sebebiyle Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının birinci oturumuna katıldı.

ABD'nin evsahipliğinde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" sebebiyle Almanya'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantının birinci oturumuna katıldı. 

Almanya'nın NATO Hava Savunma Üssü Ramstein'da ABD ev sahipliğinde düzenlenen "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı"nın birinci oturumu ABD Savunma Bakanı Austin'in açılış konuşmasının ardından başladı. Bakan Akar'ı, Ramstein Hava Üssü'nde Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Ramstein Türk Kıdemli Subayı Tuğgeneral Ömer Nafiz Gülmezoğlu ve diğer yetkililer karşıladı. 

Bakan Akar, toplantı öncesinde aralarında Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Tunus Savunma Bakanı Imed Memmich'un da bulunduğu bazı mevkidaşları ile ayaküstü sohbet etti. 30'dan fazla ülkenin savunma bakanının katıldığı toplantıda, Rusya'nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

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