Ukrayna ve Rusya, Karadeniz'de Kısmi Ateşkes Anlaştı

(ANKARA) - Beyaz Saray, Ukrayna ve Rusya'nın, Karadeniz'de çatışmaları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Deniz saldırılarını durduracak kısmi ateşkes barışa yönelik önemli bir adım olarak görülse de ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Moskova, anlaşmaya Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin şartlar da ekledi.

Suudi Arabistan'da üç gün süren ABD-Ukrayna ve ABD-Rusya müzakerelerinin ardından Beyaz Saray, Ukrayna ve Rusya'nın, Karadeniz'de çatışmaları durdurma konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD, deniz ateşkesinin yanı sıra Kiev ve Moskova'nın enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda da "ayrıntıları netleştirmek" için anlaştığını belirtti.

Kremlin ise Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda enerji tesisleri üzerine sağlanan geçici ateşkese tabi enerji tesislerinin kapsamlı bir listesini yayımladı. Moskova, bu tür hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların durdurulmasına ilişkin bir geçici ateşkesin 18 Mart'ta yürürlüğe girdiğini ve 30 gün süreceğini belirtti. Moskova, her iki tarafın da anlaşması halinde ateşkesin uzatılabileceğini belirtti. Enerji tesislerine yönelik saldırıların askıya alınması, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde önerdiği bir fikirdi.

Kremlin, Karadeniz'e ilişkin ateşkese, Rusya'nın tarım ihracatına Batı tarafında uygulanan yaptırımlar kaldırılmadan uymayacağını açıkladı ve sivil gemilerin askeri amaçlarla kullanılmaması uyarısında bulundu. Beyaz Saray, diğer hususların yanı sıra, "Rusya'nın tarım ve gübre ihracatı için dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olma" sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptırımlara ilişkin şartın "pozisyonların zayıflaması ve yaptırımların gevşetilmesi" anlamına geldiğini söyledi.

Öte yandan, kısıtlamaların kaldırılması için Avrupa Birliği'nin onayı gerekirken ABD medyasında yer alan değerlendirmelerde şu an için bunun olası görünmediği belirtiliyor.

Kısmi ateşkesin nasıl ve ne zaman uygulanacağı belirsizliğini korurken, Ukrayna Savunma Bakanı, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için en kısa sürede daha fazla görüşme yapılması gerektiğini söyledi.