Ukrayna ve Rus heyetlerinin Dolmabahçe'deki görüşmesine damga vuran espri: Votka zannettim - Haberler

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Ukrayna ve Rus heyetlerinin Dolmabahçe'deki görüşmesine damga vuran espri: Votka zannettim

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirilen görüşmelere, taraflar arasındaki espri damga vurdu. Ukraynalı müzakereci Arakhamia, elinde dezenfektan tutan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'e "O, dezenfektan" dedi. Medinsky ise "Votka zannettim" diyerek yanıt verdi. Diğer müzakereciler da diyaloğa gülerek eşlik etti.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta barış için bir kez daha Türkiye umudu doğdu. İki ülkenin heyetleri bugün sabah saatlerinde Dolmabahçe'de bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerden "kısmi ateşkes" sonucu çıktı.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ESPRİ

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin şakalaşması dikkati çekti.

"VOTKA ZANETTİM"

Rusya'nın devlet ajansı TASS'ın aktardığı görüntülerde, Arakhamia, elinde dezenfektan tutan Medinsky'e "O, dezenfektan" dedi. Medinsky ise "Votka zannettim" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu sırada salondakiler de kahkaha attı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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