Ukrayna ve Rus heyetlerinin Dolmabahçe'deki görüşmesine damga vuran espri: Votka zannettim

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta barış için bir kez daha Türkiye umudu doğdu. İki ülkenin heyetleri bugün sabah saatlerinde Dolmabahçe'de bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmelerden "kısmi ateşkes" sonucu çıktı.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ESPRİ

Ukraynalı müzakereci David Arakhamia ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky'nin şakalaşması dikkati çekti.

"VOTKA ZANETTİM"

Rusya'nın devlet ajansı TASS'ın aktardığı görüntülerde, Arakhamia, elinde dezenfektan tutan Medinsky'e "O, dezenfektan" dedi. Medinsky ise "Votka zannettim" diyerek esprili bir yanıt verdi. Bu sırada salondakiler de kahkaha attı.