Ukrayna ve Fransa, 2035 Yılına Kadar 100 Rafale Uçağı İçin Anlaştı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkesinin 2035 yılına kadar 100 Rafale savaş uçağı satın alması için anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma, iki ülke arasında savunma iş birliğini artırmayı hedefliyor.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin 2035 yılına kadar 100 Rafale savaş uçağı satın alması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, hem Fransa hem de Ukrayna için gerçekten tarihi öneme sahip önemli bir gün. Emmanuel Macron ile birlikte, Ukrayna'nın savunma ekipmanı satın alımında iş birliği niyet mektubunu imzaladık. Bu belge, Ukrayna'nın Fransa'nın savunma sanayi ve teknoloji tabanından askeri ekipman satın almasını mümkün kılıyor. Bu ekipmanlar arasında Ukrayna'nın savaş havacılığı için 2035 yılına kadar 100 adet Rafale F4 uçağı, SAMP/T hava savunma sistemleri, hava savunma radarları, havadan havaya füzeler ve hava bombaları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Her iki ülke arasında savunma sektörlerindeki ortak projelerin de bu yıl başlayacağını belirten Zelenskiy, "Önleyici insansız hava araçlarını birlikte üretecek ve Ukrayna insansız hava araçlarına entegre edilebilecek kritik teknolojiler ve bileşenler üzerinde çalışacağız. Yeni uçaklar, yeni takviyeler, ordumuzu ve ülkemizi güçlendirmek için yeni adımlar. Fransa'ya, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve tüm Fransız halkına derin minnettarlığımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuya ilişkin paylaşımında 'Büyük bir gün' ifadesini kullanarak, Villacoublay Hava Üssü'nde düzenlenen imza töreninde Zelenskiy ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
