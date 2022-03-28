Putin için işler yolunda gitmiyor! Savaşta öldürülen Rus askerlerinin sayısı 17 bini geçti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 33 gündür sürerken, Rusya askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

54 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.

"ŞU AN KASABADA HİÇ RUS ASKERİ YOK"

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi devam ederken Rus askerlerinin Çernobil bölgesinden ayrıldığı açıklandı. Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev, "Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok" ifadelerini kullandı.

"KENTİ SAVAŞMADAN TESLİM ETME KONUSUNDA ÜLTİMATOM ALDIK"

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, "3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

İhlas Haber Ajansı / Dünya