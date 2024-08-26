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Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! Dehşet anları kamerada

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Ukrayna, Rusya'nın Saratov kentinde 38 katlı bir binaya drone saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından biri Saratov kentindeki çok katlı binaya çarptı. 38 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada

SARATOV VALİSİ DOĞRULADI

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini doğrulayarak Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördüğünü ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (7)

Denizhan Erketci:

Dişe diş kana kan. Bu işler böyledir.

112
11
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Burhan Atar:

ukranya kaşınıyor arkasındaki güce güveniyor yalan olacak haberi yok

72
6
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Gultamam Tan:

Her seferinde kalkıp sivil halk narası atan Ukranya şimdi sivil halka saldıran kim?

56
3
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mehmet yıldırım:

Ukrayna ipini Amerikaya verdi

27
3
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Ebu Huzeyfe:

Rusya Kiev’de pazar yeri neden vurmuyor ?

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2
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