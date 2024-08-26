Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! Dehşet anları kamerada

Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından biri Saratov kentindeki çok katlı binaya çarptı. 38 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SARATOV VALİSİ DOĞRULADI

Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini doğrulayarak Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördüğünü ifade etti.