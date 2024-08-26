Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! Dehşet anları kamerada
Ukrayna, Rusya'nın Saratov kentinde 38 katlı bir binaya drone saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği saldırıda insansız hava araçlarından biri Saratov kentindeki çok katlı binaya çarptı. 38 katlı binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
SARATOV VALİSİ DOĞRULADI
Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Ukrayna ordusunun dün gece Saratov kentine İHA'larla saldırı düzenlediğini doğrulayarak Predmostovaya Meydanı'ndaki bir bina kısmen hasar gördüğünü ifade etti.