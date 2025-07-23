Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri İstanbul'da Başlıyor

Ukrayna-Rusya Barış Görüşmeleri İstanbul'da Başlıyor
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin 3'üncü turu, akşam saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlayacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde yürütülen Ukrayna- Rusya arasındaki 3'üncü tur görüşmelere İstanbul ev sahipliği yapıyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının akşam saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da başkanlık edeceği toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılacak.Rusya heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski başkanlık ederken, Ukrayna heyetinde ise Rüstem Ömerov başkan olarak yer alacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen Ukrayna–Rusya barış görüşmelerinde 3'üncü tur müzakere görüşmelerinin akşam saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda başlaması planlanıyor. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık edecek. Toptantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılacak. Edinilen bilgiye göre, toplantı Bakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

GÖRÜŞME SAAT 19.00'DA

Görüşmeler sırasında Rusya heyetine Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski başkanlık ederken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin de heyette yer alacak. Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Ömerov liderliğindeki Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya bulunacak. Üçüncü tur görüşmelerin saat 19.00'da başlaması planlanıyor. Toplantı için basın mensupları saat 14.00'te itibaren Çırağan Sarayı'na alınmaya başladı.Toplantı öncesi polis ekipleri içeride detaylı bir arama yaptı. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yerli ve yabancı medya mensupları içeri alındı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda basın mensubunun takip edeceği görüşmeler öncesi gazetecileri için hazırlanan alanda son kontroller yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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