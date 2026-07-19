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Ukrayna: Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi

Ukrayna: Rusya 41 füze, 125 SİHA ile hava saldırısı düzenledi
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Ukrayna Ordusu, Rusya'nın gece 41 füze ve 125 SİHA ile saldırı düzenlediğini, 18 füze ve 108 SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

UKRAYNA, Rus ordusunun ülkeye 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde farklı tipte 41 füze ve 125 silahlı insansız hava aracıyla ( Siha ) ülkeye saldırı düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, 18 füze ve 108 SİHA'nın etkisiz hale getirildiği, hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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