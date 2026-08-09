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Ukrayna: Rusya 17 füze ve 202 SİHA ile saldırdı

Ukrayna: Rusya 17 füze ve 202 SİHA ile saldırdı
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UKRAYNA, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerini 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi.

UKRAYNA, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerini 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) fırlattığı kaydedilerek, hava savunma kuvvetleri tarafından 174 SİHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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