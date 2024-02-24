Üye Girişi
Haberler

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait istihbarat uçağını düşürdü

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Karadeniz yakınlarında uçmakta olan A-50 tipi Rus istihbarat uçağını düşürdü. Uçağın düşüş anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Ukrayna Savunma İstihbaratı Teşkilatı, X'teki sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, Rus AEW&C A-50 istihbarat uçağının Azak Denizi üzerinde düşürüldüğünü duyurdu. Uçağın, bölgede uzun menzilli radar tespiti kontrolü yaptığı ve Ukrayna'ya yapılacak saldırılarda istihbarat topladığı bildirildi.

MOSKOVA YÖNETİMİNE "CİDDİ BİR DARBE"

İstihbarat uçağının Rusya tarafından yeni modernize edildiğine dikkat çekilen açıklamada, uçağın düşürülmesinin Moskova yönetiminin potansiyeline ve yeteneklerine yönelik "ciddi bir darbe" olduğu belirtildi.

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait istihbarat uçağını düşürdü

RUSYA'DAN SES SEDA YOK

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleschuk, Telegram'da yaptığı açıklamada, uçağı düşüren Ukrayna askerini tebrik etti. Öte yandan Kremlin yönetimi, düşen Rus istihbarat uçağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait istihbarat uçağını düşürdü

14 OCAK'TA DA AYNI TİP UÇAĞI DÜŞÜRMÜŞLERDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri 14 Ocak'ta Azak Denizi üzerinde bir Rus A-50'sini daha düşürmüştü. Aynı operasyonda Rusya'ya ait Il-22 tipi havadan kontrol uçağınında tamir edilemeyecek şekilde hasar gördüğü bildirilmişti.

BERİEV A-50 İSTİHBARAT UÇAĞI

Beriev A-50 Shmel, İlyuşin İl-76 hava platformu tabanlı bir Rus "Havadan Erken Uyarı ve Kontrol" uçağıdır. Tupolev Tu-126 Moss'un yerini almak üzere geliştirilen A-50 ilk uçuşunu 1978 yılında gerçekleştirdi. 1984 yılında Rusya Hava Kuvvetlerinde hizmete girdi. 1992 itibarıyla yaklaşık 40 adet üretilmiştir.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Dünya

Ukrayna Rusya Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Saadet Partisi Bingöl belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bingöl adayı Mehmet Eser kimdir? Saadet Partisi Bilecik belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bilecik adayı Ethem Ersöz kimdir? Saadet Partisi Aydın belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Aydın adayı Fatih Karahan kimdir? HSK atama kararnamesi 24 Şubat Cumartesi yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! Saadet Partisi Artvin belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Artvin adayı Gültekin Soydan kimdir? Saadet Partisi Antalya belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Antalya adayı Ersan Bilgin kimdir? 24 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Saadet Partisi Ankara belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Ankara adayı Cafer Güneş kimdir? İYİ Parti Edirne adayı kim? 2024 İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Hamdi Sedefçi kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saadet Partisi Afyon belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Afyon adayı Beytullah Karataş kimdir? Kızılcık Şerbeti Alev hamile mi? Saadet Partisi Adıyaman belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Adıyaman adayı Haşim Asnuk kimdir? İYİ Parti Diyarbakır adayı kim? 2024 İYİ Parti Diyarbakır Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title