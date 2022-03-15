Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle imha etti! O anlar saniye saniye kamerada - Haberler

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Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle imha etti! O anlar saniye saniye kamerada

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bölgeden gelen son görüntüde Ukrayna ordusunun Rus tankını imha ettiği anlar yer alıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş 20'nci gününde. Başkent Kiev güne patlama sesleri ile uyandı. Rus ordusu Kiev'deki bir binayı hedef aldı. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Çatışmaların şiddetlendiği bölgeden gelen bir görüntüde ise Ukrayna ordusunun Rus tankını imha ettiği anlar yer alıyor.

ŞARAPNEL PARÇALARI ETRAFA SAÇILDI

Bir kasabada hızla ilerleyen tankın Ukrayna ordusu tarafından imha edildiği anlar paylaşıldı. Videoda, vurulan tankın şarapnel parçalarının etrafa dağıldığı görülüyor. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ukrayna ordusu, Rus tankını böyle imha etti! O anlar saniye saniye kamerada

374 TANK İMHA EDİLDİ

Dün Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-13 Mart arasındaki kayıplarıyla ilgili veriler paylaşıldı. Buna göre, Rus ordusundan 12 binden fazla asker öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 374 tank, 74 uçak, 86 helikopter, 1226 zırhlı araç, 140 top, 62 roketatar sistemi, 34 hava savunma sistemi ve 600 araç imha edildi. Ayrıca Rus ordusu 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da başlattığı savaşta 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 insansız hava aracı (İHA) kaybetti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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