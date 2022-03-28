Ukrayna ordusu, esir alınan Rus askerleri öldüresiye dövüp ayaklarından vurmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hız kesmeden devam ederken, bölgeden gelen dehşet verici videoların ardı arkası kesilmiyor.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜP AYAKLARINDAN VURDULAR

Ukrayna ordusuna bağlı askerlerin Telegram üzerinden paylaştıkları videoda, öldüresiye dövülen Rus askerlerinin ayaklarından vuruldukları anlar yer aldı.

SAVAŞIN KORKUNÇ YÜZÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İnternete düşen görüntü kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, savaşın korkunç yüzünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

17 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan 33. gününde devam eden savaşta Rusya askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı resmi açıklama ile 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

54 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada ayrıca, Rus ordusuna ait 586 tank, bin 694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çok namlulu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 insansız hava aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği belirtildi.