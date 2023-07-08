Ukrayna Nükleer Santrali'nde Patlayıcı İddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Zaporijya Nükleer Santrali'nde patlayıcıya benzer madde olduğunu açıklaması üzerine, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) inceleme yaptıklarını ancak patlayıcıya rastlamadıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Zaporijya Nükleer Santrali'nin (ZNPP) çatısına patlayıcıya benzer madde yerleştirildiğini açıklaması üzerine, santrale giden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), çatıyı incelemediklerini ancak inceleme yaptıkları yerlerde patlayıcıya rastlamadıklarını belirtti. < Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın kontrolünde olan ZNPP'nin çatısına beyaz patlayıcıya benzer madde yerleştirildiğini belirterek nükleer bir kaza riskine dikkat çekmişti. Bu açıklamanın ardından santrale giden küresel nükleer düzenleyici IAEA müfettişlerinin hazırladığı inceleme raporu sonucu, dün IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi tarafından açıklandı.