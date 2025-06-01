Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Ordusu'nun Rusya'ya yönelik saldırısının ardından "Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Ordusu, bugün Rusya'nın kritik noktalarına sürpriz bir saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna ordusuna ait dronlar, Rus havalimanlarındaki nükleer bomba taşıyabilen 40'dan fazla bombardıman uçağını hedef aldı.

BİLANÇO ÇOK AĞIR

"Örümcek Ağı Operasyonu" adı verilen saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı.

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40'tan fazla uçağın vurulduğu belirtilerek, saldırıların Rusya'ya 2 milyar dolar zararı olduğu iddia edildi.

DRONELAR RUSYA'YA SALDIRIDAN ÖNCE SOKULMUŞ

Saldırıya ilişkin ortaya çıkan detaylarda Rus hava üslerine yönelik saldırıda kullanılan dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu yer aldı. Dronların daha sonra Rusya'ya sokulan ahşap kabinler ile kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sürpriz saldırının ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

"Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasyl Maliuk bugünkü operasyonla ilgili bir rapor sundu" diyen Zelenski, "Kesinlikle mükemmel bir sonuç. Yalnızca Ukrayna tarafından elde edilen bir sonuç. Planlamanın başlangıcından etkili bir şekilde yürütülmesine kadar geçen bir yıl, altı ay ve dokuz gün. En uzun vadeli operasyonumuz. Operasyonu hazırlayan personelimiz zamanında Rus topraklarından çekildi. General Maliuk'a Ukrayna'nın bu başarısı için teşekkür ettim. Ukrayna Güvenlik Servisi'ne kamuoyunu operasyonun açıklanabilecek ayrıntıları ve sonuçları hakkında bilgilendirmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

"TARİH KİTAPLARINA GEÇECEK"

Zelenski saldırının tarih kitaplarına geçeceğini söyleyerek; "Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir. Ukrayna kendini savunuyor ve bunda haklı – Rusya'nın bu savaşı bitirme gerekliliğini hissetmesini sağlamak için her şeyi yapıyoruz. Savaşı başlatan Rusya'dır, savaşı bitirecek olan da Rusya olmalıdır. Zafer Ukrayna'nın olsun" diye yazdı.