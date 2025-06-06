Ukrayna'nın Kiev'ine Rusya'dan Saldırı: 4 Ölü, 20 Yaralı

Ukrayna, Rusya'nın sabahın erken saatlerinde başkent Kiev'de silahlı insansız hava araçları ( Siha ) ve füzelerle saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Görgü tanıkları kentte bir dizi patlama sesi duyulduğunu ve bazı bölgelerde yangın çıktığını söylüyor.

Ukrayna yetkilileri bazı Rus SİHA'larını düşürdüklerini duyurdu.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya'nın saldırıları sonucu 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Klitschko, yaralılardan 16'sının hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Kiev'de sabah saatlerinde çalmaya başlayan sirenler şimdilik susmuş durumda.

Ukrayna hükümeti ülke genelinde hava saldırısı uyarısı yayımladı.

Harkov, Sumi ve Luhansk dahil birçok bölgede uyarılar sürüyor.

Ukrayna hafta başında Rusya'daki en uzun menzilli saldırılarını düzenlemiş, "Örümcek Ağı Operasyonu" adını verdiği saldırılarda en az 40 Rus uçağını imha ettiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir saatten uzun süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.

Trump, Putin'in kendisine, Rusya'nın saldırılara çok güçlü şekilde yanıt vermesi gerekeceğini söylediğini açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna'nın talepleri neler?

Ukrayna'daki savaş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Rus ordusuna Ukrayna'nın tamamen işgal edilmesi emrini vermesiyle başlamıştı.

Savaş 3 yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya halen 2014'te ilhak ettiği Kırım dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini işgal etmiş durumda.

Rusya ve Ukrayna heyetleri son olarak 2 Haziran'da İstanbul'da bir kez daha bir araya geldi.

İki ülke görüşmelerde sadece, 25 yaş altı ve ağır hasta askerleri kapsayan yeni bir esir takası konusunda anlaştı.

Ukrayna, barış görüşmeleri öncesi kapsamlı bir ateşkeste ısrar etmişti.

Rusya ise barış görüşmelerinin koşulsuz başlamasında ısrarcı olmuş ve ateşkesin müzakerelerin gidişatına göre ilan edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna, müzakereler sonunda Rusya'nın işgal ettiği topraklarını geri almak istiyor.

Kiev yönetimi ayrıca gelecekte benzer olaylarla karşılaşmamak için Batılı ülkelerden güvenlik garantileri talep ediyor.

Ukrayna'nın AB ve NATO üyelikleri ile Rusya sınırına gerektiğinde yabancı güçlerin konuşlanması da Kiev'in beklentileri arasında.

Kiev yönetimi ayrıca Rusya'dan karşılanacak savaş tazminatları ile ülkenin yeniden imarının sağlanmasını da istiyor.

Rusya ise 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın yanı sıra işgal ettiği Ukrayna'nın Donbas bölgesinden de çıkmak istemiyor.

Kremlin, müzakereler sonunda sağlanacak anlaşmanın sonuçlarından birinin de Batı'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması olması gerektiğini kayda geçiriyor.

Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve ittifakın Rusya için tehdit oluşturmaması da Moskova'nın öncelikleri arasında.