Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehri yönündeki cephe hattında Rus birlikleri ile sıcak çatışmalar devam ediyor. AA muhabirleri, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki ağır kış şartlarına rağmen Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların sürdüğü Kupyansk cephe hattını görüntüledi. Ukrayna ordusu geçen yıl yeniden kontrol sağladığı Kupyansk bölgesinde saldırılarını arttıran Rusya'yı püskürtmeye çalıyor.

Ukrayna'nın Harkiv Bölgesinde Rus Birlikleri ile Sıcak Çatışmalar Devam Ediyor

Ukrayna'nın Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehri yönündeki cephe hattında Rus birlikleri ile sıcak çatışmalar devam ediyor.

AA muhabirleri, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki ağır kış şartlarına rağmen Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların sürdüğü Kupyansk cephe hattını görüntüledi.

Ukrayna ordusu geçen yıl yeniden kontrol sağladığı Kupyansk bölgesinde saldırılarını arttıran Rusya'yı püskürtmeye çalıyor.

Ukrayna'da Bahmut, Avdiyivka, Marinka, Liman, Vugledar ve diğer yönlerinde olduğu gibi çatışmaların yoğunlaştığı Kupyanks cephe hattında da her iki ordunun havan topu ve topçu sistemleri ile karşılıklı yoğun atışlar yaptığı görülüyor.

Ukrayna ve Rusya ordularının savaş uçağı, helikopter, tank ve diğer zırhlı araçlarını de aktif olarak kullandığı bölgede sürekli patlama sesleri duyuluyor.

Çatışmalar ağır kış şartlarında sürüyor

Karın yağdığı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ukrayna'da cephe hatlarındaki siperler beyaza büründü.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Harkiv bölgesinin Kupyansk cephesi hattında da etkili olan soğuk hava cephedeki askerler için daha zor koşullara yol açıyor.

Şiddetli yağmurlar sebebiyle çamur içinde kalan siperlerde havanın soğuması ile buzlanmalar oluyor.

Son dönemlerde Rus saldırıların giderek arttığı Kupyansk yönünde konuşlanan Ukrayna ordusu, özelikle aktif topçu atışları gerçekleştirerek savunma hattını ayakta tutuyor.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu, dron veya insansız hava araçlarının (İHA) saldırı tehlikesinin de sürdüğü siperlerdeki askerler, toprak altında kurdukları odalarda yaşıyor.

Saldırılardan korunmak için yapılan bu odalarda askerler yaktıkları odun sobaları ile bir yandan ısınırken bir yandan da yemek pişiriyor.

Kupyansk savunma hattını tutuyoruz

Kupyansk yönündeki çatışmalarla ilgili AA muhabirine konuşan "Monakh" kod adlı 33 yaşındaki asker 6 yıldır orduya hizmet ettiğini söyledi.

Diğer bölgelerde olduğu gibi Kupyansk cephesinde de ağır çatışmaların yaşandığını dile getiren Monakh, şu ifadeleri kullandı:

"Kupyansk yönünde oldukça sıcak çatışmalar yaşanıyor. Bahmut gibi, bu yönde de sıcak çatışmalar var, arada bir fark yok bence. Şimdi tüm cephe hattında durum aynı."

Monakh, Rus kuvvetlerinin, cephe hattından sızmak için "zayıf" yer aradıklarını fakat buna izin vermediklerini belirterek, "Biz savunma hattını tutuyoruz. Güçlü askerlerimiz var. Bizim, daha önemli bir görevimiz yok, savunma hattını tutmalıyız." dedi.

Monakh, Kupyansk cephesinden önce Harkiv bölgesinin diğer noktalarında ve Donetsk yönünde görevlerde bulunduğunu aktardı.

Kupyansk cephesinde sıcak çatışmalar sürüyor

"Murakha" kod adını kullanan 41 yaşındaki asker de 8 aydır cephede olduğunu kaydederek, savaşın sonuna kadar görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Murakha, Kupyansk cephesinde Rus ordusunun saldırılarını püskürtmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Kupyansk yönünde, Avdiyivka ve diğer yerlerde olduğu gibi burada da sıcak çatışmalar sürüyor." dedi.

Bölgedeki Rus birliklerine karşı savunma hattını ayakta tutmaya çalıştıklarını anlatan Murakha, "Ülkemizin her santimetre toprağı için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Askerlerin, hava, topçu veya dron saldırılarının olmadığı "sakin" durumlarda siperlere yakın alanlarda atış talimi de yaptıkları görüldü.