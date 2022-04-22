Ukrayna'nın, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu garantör ülkelerle müzakereleri bir haftada tamamlanacak
AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Dünya
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Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri konusundaki partner ülkelerle müzakerelerinin bir hafta içinde tamamlanacağını bildirdi. Garantörlüğe hazır ülkeler arasında ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in olduğu biliniyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2 ayın geride kaldığı Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"BİR HAFTA İÇİN TAMAMLANABİLİR"
Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin potansiyel garantör ülkeleriyle siyasi danışmanlar düzeyinde istişarelerin sürdüğünü aktaran Podolyak, "Elbette farklı garantiler olacak. Bizim için silah tedariki, hava sahasının kapatılması, askeri istişareler ve ek silah alımı için fonlar önemlidir. Bu konuların en fazla bir hafta içinde tamamlanabileceğini düşünüyorum." dedi.
7 ÜLKE GARANTÖRLÜK ÖNE ÇIKMIŞTI
Daha önce Ukrayna makamları ABD, İngiltere, Türkiye, Polonya, Almanya, Fransa ve İsrail'in Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri olmaya hazır olduğunu bildirmişti.
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Dünya