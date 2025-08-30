Ukrayna'nın Eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy Suikasta Kurban Gitti

Ukrayna'nın Eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy Suikasta Kurban Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de suikast sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Olayla ilgili tüm güvenlik birimleri seferber edildi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy'in Lviv'de suikast sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüten Andriy Parubiy'in öldürüldüğünü açıkladı. Zelenskiy, "Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv'de işlenen korkunç cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını aktardı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, katilin bulunması ve cinayetin aydınlatılması için tüm güvenlik birimlerinin ve imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.