Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde roketli saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentinde roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Lyman kentindeki saldırının çoklu roketatar sistemleriyle düzenlendiği, bir evin ve matbaanın hasar gördüğü, 3 arabanın da yandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırı sonrası üç ayrı bölgede çıkan yangınların söndürüldüğü aktarıldı.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentinde roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.< Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Lyman kentindeki saldırının çoklu roketatar sistemleriyle düzenlendiği, bir evin ve matbaanın hasar gördüğü, 3 arabanın da yandığı bilgisi paylaşıldı. Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası üç ayrı bölgede çıkan yangınların söndürüldüğü aktarıldı.