Ukrayna, NATO ile Günlük Koordinasyon Sürecini Başlattı

UKRAYNA Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Avrupa ve NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla güvenlik garantilerini ilerletmek için günlük koordinasyon süreci başlattıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Washington'dan döner dönmez Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ile Avrupa Birliği ve NATO'yu temsil eden ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk ve oldukça uzun koordinasyon görüşmesinde bulundum" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile müttefiklerinin geçmişteki hataları tekrar etmemesi gerektiğini belirten Yermak, "Her şey oldukça somut ve etkili olmalı ki saldırıların tekrarı önlensin" dedi.

Müttefiklerle günlük koordinasyon kurulmasının kararlaştırıldığını aktaran Yermak, Avrupa ile NATO ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla somut askeri güvenlik garantilerini ilerletmek için koordinasyon sürecini başlattıklarını kaydetti.

Yermak, ülkesinin savaşın 'adil şekilde' sona erdirilmesi için her türlü formatta görüşmeye hazır olduğunu da vurgulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Avrupalı müttefiklere ve NATO'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti.