Ukrayna lideri Zelenski ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşı bitirecek teklifini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna lideri Zelenski ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

İNSANİ YARDIM VE TAHIL KORİDORU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile tahıl koridorundaki gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE, ARABULUCULUK GÖREVİNE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

DİPLOMATİK KATKI VURGUSU

Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

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